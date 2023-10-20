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Еще 23 семьи возвращаются в Лачын

Еще 23 семьи возвращаются в Лачын В город Лачын отправились еще 23 семьи в составе 83 человек.
Социальная защита
20 октября 2023 г. 07:00
Еще 23 семьи возвращаются в Лачын

В город Лачын отправились еще 23 семьи в составе 83 человек.

Как передает Report, сегодня очередной миграционный караван был отправлен из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе города Баку.

Жители Лачына выразили признательность президенту, победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

Переселенные семьи поселятся в домах, в которых они когда-то проживали в Лачыне, и которые были восстановлены после прекращения оккупации.

Таким образом, в Лачыне будет обеспечено постоянное проживание 295 семей - 1 135 человек.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDaha 83 sakinin Laçına köçü başlayıb

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