В Азербайджане в выдаче единовременной выплаты отказано еще 19,6 тыс. лицам

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Выяснилось, что 19 600 лиц, подавших электронную заявку для получения единовременного пособия по безработице, занимались предпринимательской деятельностью.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Отмечается, что им отказали в выдаче единовременного пособия и отправили соответствующее SMS-сообщение.

Программа единовременных платежей направлена на поддержку безработных.

Поэтому поступающие в электронную систему заявки от работающих и имеющих доход лиц отклоняются.

Обработка обращений продолжается.