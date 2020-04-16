В Азербайджане в выдаче единовременной выплаты отказано еще 19,6 тыс. лицам

Выяснилось, что 19 600 лиц, подавших электронную заявку для получения единовременного пособия по безработице, занимались предпринимательской деятельностью.
Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.
Отмечается, что им отказали в выдаче единовременного пособия и отправили соответствующее SMS-сообщение.
Программа единовременных платежей направлена на поддержку безработных.
Поэтому поступающие в электронную систему заявки от работающих и имеющих доход лиц отклоняются.
Обработка обращений продолжается.