Еще 13 семей вернулись в Лачын

В соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Лачын. 29 августа очередная группа семей из жилого комплекса “Гобу парк 3” в Гарадагск

В соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в город Лачын. 29 августа очередная группа семей из жилого комплекса “Гобу парк 3” в Гарадагском районе города Баку вернулась в родные края.

Как сообщает Report, в Лачын сегодня вернулись еще 13 семей в составе 52 бывших вынужденных переселенцев.

Сотрудники Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев вручили семьям ключи от домов.

Таким образом, в Лачын вернулись 247 семей - 956 человек.