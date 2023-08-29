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Еще 13 семей вернулись в Лачын

Еще 13 семей вернулись в Лачын В соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Лачын. 29 августа очередная группа семей из жилого комплекса “Гобу парк 3” в Гарадагск
Социальная защита
29 августа 2023 г. 19:46
Еще 13 семей вернулись в Лачын

В соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в город Лачын. 29 августа очередная группа семей из жилого комплекса “Гобу парк 3” в Гарадагском районе города Баку вернулась в родные края.

Как сообщает Report, в Лачын сегодня вернулись еще 13 семей в составе 52 бывших вынужденных переселенцев.

Сотрудники Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев вручили семьям ключи от домов.

Таким образом, в Лачын вернулись 247 семей - 956 человек.

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Версия на азербайджанском языке Daha 13 ailə Laçında məskunlaşıb

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