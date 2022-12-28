Еще 100 домов в регионах Азербайджана предоставлено семьям шехидов и инвалидам войны

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджан сегодня представило 100 частных домов семьям шехидов и инвалидам войны. Дома расположены в Агстафинском, Агджебединском, Агсуинском, Бейлаганском, Бардинском, Биласуварском, Джалилабадском, Хачм

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджан сегодня представило 100 частных домов семьям шехидов и инвалидам войны. Дома расположены в Агстафинском, Агджебединском, Агсуинском, Бейлаганском, Бардинском, Биласуварском, Джалилабадском, Хачмазском, Хызинском, Имишлинском, Кюрдамирском, Газахском, Губинском, Лерикском и Масаллинском районах.

Как сообщает Report, в Агстафинском районе в церемонии передачи домов приняли участие руководитель аппарата министерства Фуад Мусаев и первый заместитель главы районной исполнительной власти Мушфиг Гусейнов.

Было отмечено, что в послевоенный период семьям шехидов и инвалидам войны было передано 4 400, а всего за минувший период – 13 200 квартир и частных домов.

В послевоенный период инвалидам войны было передано 324, а всего за минувший период – более 7,5 тыс. автомобилей.