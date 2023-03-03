Сегодня еще 10 семей отправились в село Агалы Зангиланского района

Продолжается переселение населения в село Агалы Зангиланского района, построенного на основе концепции «умного села».

Продолжается переселение населения в село Агалы Зангиланского района, построенного на основе концепции "умного села".

Report сообщает, что сегодня отправились в родные края еще 10 семей (44 человека).

Отметим, что ранее 28 февраля в Агалы были переселены 10 семей (50 человек).

Процесс возвращения бывших вынужденных переселенцев на свои земли будет продолжаться и в последующие месяцы.

07:45

Продолжается переселение населения в село Агалы Зангиланского района, построенного на основе концепции "умного села".

Report сообщает, что сегодня отправятся в родные края еще 10 семей (44 человека).

Отметим, что ранее 28 февраля в Агалы были переселены 10 семей (50 человек).

Процесс возвращения бывших вынужденных переселенцев на свои земли будет продолжаться и в последующие месяцы.

Для населения созданы все условия с точки зрения инфраструктуры, включая школы, детские садики, банки, почтовые отделения, предприятия общественного питания и др. Они будут работать в различных государственных учреждениях, предприятиях общественного питания, строительных компаниях, швейных фабриках и т.д.