Сегодня еще 10 семей отправились в село Агалы Зангиланского района

Продолжается переселение населения в село Агалы Зангиланского района, построенного на основе концепции "умного села".
Report сообщает, что сегодня отправились в родные края еще 10 семей (44 человека).
Отметим, что ранее 28 февраля в Агалы были переселены 10 семей (50 человек).
Процесс возвращения бывших вынужденных переселенцев на свои земли будет продолжаться и в последующие месяцы.
Продолжается переселение населения в село Агалы Зангиланского района, построенного на основе концепции "умного села".
Report сообщает, что сегодня отправятся в родные края еще 10 семей (44 человека).
Отметим, что ранее 28 февраля в Агалы были переселены 10 семей (50 человек).
Процесс возвращения бывших вынужденных переселенцев на свои земли будет продолжаться и в последующие месяцы.
Для населения созданы все условия с точки зрения инфраструктуры, включая школы, детские садики, банки, почтовые отделения, предприятия общественного питания и др. Они будут работать в различных государственных учреждениях, предприятиях общественного питания, строительных компаниях, швейных фабриках и т.д.