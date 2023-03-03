О нас

Сегодня еще 10 семей отправились в село Агалы Зангиланского района

Сегодня еще 10 семей отправились в село Агалы Зангиланского района Продолжается переселение населения в село Агалы Зангиланского района, построенного на основе концепции «умного села».
Социальная защита
3 марта 2023 г. 08:05
Сегодня еще 10 семей отправились в село Агалы Зангиланского района

Продолжается переселение населения в село Агалы Зангиланского района, построенного на основе концепции "умного села".

Report сообщает, что сегодня отправились в родные края еще 10 семей (44 человека).

Отметим, что ранее 28 февраля в Агалы были переселены 10 семей (50 человек).

Процесс возвращения бывших вынужденных переселенцев на свои земли будет продолжаться и в последующие месяцы.

07:45

Продолжается переселение населения в село Агалы Зангиланского района, построенного на основе концепции "умного села".

Report сообщает, что сегодня отправятся в родные края еще 10 семей (44 человека).

Отметим, что ранее 28 февраля в Агалы были переселены 10 семей (50 человек).

Процесс возвращения бывших вынужденных переселенцев на свои земли будет продолжаться и в последующие месяцы.

Для населения созданы все условия с точки зрения инфраструктуры, включая школы, детские садики, банки, почтовые отделения, предприятия общественного питания и др. Они будут работать в различных государственных учреждениях, предприятиях общественного питания, строительных компаниях, швейных фабриках и т.д.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоDaha 10 ailənin Zəngilanın Ağalı kəndinə köçürülməsinə başlanılıb - YENİLƏNİB

Экслюзивные новости

Эксперт: Сотрудничество Азербайджаном и арабскими странами влияет на энергетический рынок
Эксперт: Сотрудничество Азербайджаном и арабскими странами влияет на энергетический рынок
1 марта 2023 г. 12:30
Политолог: Румыния надеется на импорт энергоресурсов из Азербайджана
Политолог: Румыния надеется на импорт энергоресурсов из Азербайджана
1 марта 2023 г. 11:00
23 ребенка из зоны землетрясения в Турции приступили к учебе в школах Баку
23 ребенка из зоны землетрясения в Турции приступили к учебе в школах Баку
27 февраля 2023 г. 13:02
В Баку обсудят создание упрощенной транзитной системы стран Среднего коридора
В Баку обсудят создание упрощенной транзитной системы стран Среднего коридора
27 февраля 2023 г. 10:41
Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
26 февраля 2023 г. 13:34
Эксперт: Поставки СПГ Азербайджаном поможет Пакистану диверсифицировать источники
Эксперт: Поставки СПГ Азербайджаном поможет Пакистану диверсифицировать источники
25 февраля 2023 г. 16:45
Ричардас Лапаитис: Азербайджан находился в инфоблокаде, донести правду сложно и сейчас
Ричардас Лапаитис: Азербайджан находился в инфоблокаде, донести правду сложно и сейчас
25 февраля 2023 г. 16:02
Оказавший помощь детям из Ходжалы турецкий профессор: Одного ребенка я удочерил
ФотоОказавший помощь детям из Ходжалы турецкий профессор: Одного ребенка я удочерил
25 февраля 2023 г. 09:56
Министр здравоохранения Турции поблагодарил Азербайджан
Министр здравоохранения Турции поблагодарил Азербайджан
24 февраля 2023 г. 16:39
Эксперт: Азербайджан и ОИС могут совместно решить ключевые региональные вопросы
Эксперт: Азербайджан и ОИС могут совместно решить ключевые региональные вопросы
24 февраля 2023 г. 12:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi