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Еще 10 семей переселились в Агалы

Еще 10 семей переселились в Агалы Продолжается первый этап переселения населения в "Умное село" Агалы Зангиланского района.
Социальная защита
23 июля 2022 г. 12:01
Еще 10 семей переселились в Агалы

Продолжается первый этап переселения населения в "Умное село" Агалы Зангиланского района.

Как сообщили Report в Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев, 23 июля из городка “Зангилан” в селе Масазыр Абшеронского района отправилась очередная группа переселенцев.

Еще 10 семей - 45 человек бывших вынужденных переселенцев, проживающих в тяжелых условиях в местах временного проживания, отправились в Зангилан на постоянное место жительства.

В село, оснащенное самой современной инфраструктурой, на начальном этапе уже обеспечен переезд 30 семей – 151 человек. В ближайшие дни переселение будет продолжено.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDaha 10 ailə Ağalıya köçürülüb

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