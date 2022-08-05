О нас

Эрдоган утвердил подписанный между Турцией и Азербайджаном документ

Эрдоган утвердил подписанный между Турцией и Азербайджаном документ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил "Дополнительное процедурное соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики о внесении изменений в процедурное соглашение от 6 мая 2004 года о реализации Соглаш
Социальная защита
5 августа 2022 г. 09:53
Эрдоган утвердил подписанный между Турцией и Азербайджаном документ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил "Дополнительное процедурное соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики о внесении изменений в процедурное соглашение от 6 мая 2004 года о реализации Соглашения о сотрудничестве в сфере социальной защиты между правительствами Азербайджана и Турции".

Как сообщает Report, в связи с этим глава Турции подписал указ.

Дополнительное процедурное соглашение было подписано 19 мая 2022 года в Стамбуле.

Документ подписали министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев и его турецкий коллега Ведат Бильгин.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Erdogan approves document signed between Turkiye and Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Türkiyə ilə Azərbaycan arasında imzalanan sənədi təsdiqləyib

Самое важное

Путин обсудил обострение в Карабахе с членами Совбеза России
Путин обсудил обострение в Карабахе с членами Совбеза России
4 августа 2022 г. 16:09
В Кремле прокомментировали ситуацию в Карабахе 
В Кремле прокомментировали ситуацию в Карабахе 
4 августа 2022 г. 15:13
Боевые самолеты и вертолеты ВВС Азербайджана привлечены к учениям
Боевые самолеты и вертолеты ВВС Азербайджана привлечены к учениям
4 августа 2022 г. 13:04
Минобороны Азербайджана: После операции Возмездие в Карабахе и на госгранице относительное затишье
Минобороны Азербайджана: После операции "Возмездие" в Карабахе и на госгранице относительное затишье
4 августа 2022 г. 10:57
МИД Азербайджана: Решительно отвергаем необоснованные обвинения Армении
МИД Азербайджана: Решительно отвергаем необоснованные обвинения Армении
4 августа 2022 г. 09:31
Джейхун Байрамов обсудил со спецпредставителем Евроссоюза ситуацию в Карабахе
Джейхун Байрамов обсудил со спецпредставителем Евроссоюза ситуацию в Карабахе
3 августа 2022 г. 21:01
Кадры операции Возмездие азербайджанской армии - ВИДЕО
Кадры операции "Возмездие" азербайджанской армии - ВИДЕО
3 августа 2022 г. 19:35
Квота Азербайджана на добычу нефти в сентябре составит 718 тыс. б/с
Квота Азербайджана на добычу нефти в сентябре составит 718 тыс. б/с
3 августа 2022 г. 17:51
Азербайджанская армия провела антитеррористическую операцию, 4 армянских террориста уничтожены
Азербайджанская армия провела антитеррористическую операцию, 4 армянских террориста уничтожены
3 августа 2022 г. 17:24
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с предприятием Grand-Agro Invitro
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с предприятием Grand-Agro Invitro
3 августа 2022 г. 15:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi