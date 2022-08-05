Эрдоган утвердил подписанный между Турцией и Азербайджаном документ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил "Дополнительное процедурное соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики о внесении изменений в процедурное соглашение от 6 мая 2004 года о реализации Соглаш

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил "Дополнительное процедурное соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики о внесении изменений в процедурное соглашение от 6 мая 2004 года о реализации Соглашения о сотрудничестве в сфере социальной защиты между правительствами Азербайджана и Турции".

Как сообщает Report, в связи с этим глава Турции подписал указ.

Дополнительное процедурное соглашение было подписано 19 мая 2022 года в Стамбуле.

Документ подписали министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев и его турецкий коллега Ведат Бильгин.