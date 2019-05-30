Эмин Агаларов откроет реабилитационный наркологический центр в Баку

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В Баку откроется филиал российского Реабилитационного наркологического центра.

Как сообщает Report, его планирует открыть певец, бизнесмен, первый вице-президент группы компаний Crocus Group Эмин Агаларов совместно с Национальным антинаркотическим союзом (НАС) России.

"Я очень люблю Азербайджан, поэтому пригласил своих друзей из России, чтобы вместе с ними начать заниматься решением этой проблемы на своей родине. Мне повезло, что я не соприкоснулся с наркотиками. Думаю, это абсолютное везение, потому что в той области, в которой я работаю, это большая редкость. У меня четверо детей и мне очень хочется сделать так, чтобы они от этой угрозы были максимально защищены", - сказал Э. Агаларов на пресс-конференции в Баку, приуроченной к Международному дню борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом.

По словам Э. Агаларова, данная идея возникла у него после знакомства с главой НАС Никитой Лушниковым. Кроме того, он решил сделать свой проект "Жара" партнером Союза.

Н. Лушников в свою очередь добавил, что наркотики отняли у него десять лет жизни. Лушников признает, что ему чудом удалось спастись, и ровно 15 лет назад он решил создать НАС, чтобы помогать наркоманам вылечиться.

"В Азербайджане наркомания тоже есть, просто она не так ярко выражена, как в России. К нам уже обращались ребята из вашей страны, которые успешно прошли реабилитацию. Азербайджан - очень благоприятная страна. С вас действительно можно взять пример, потому что когда молодежь занимается спортом и ведет здоровый образ жизни – это всегда приятно. Мы с Эмином решили открыть центр и в Азербайджане, также будем сотрудничать и во многих других наших международных проектах", - отметил Лушников.

НАС является некоммерческим проектом, содержится на добровольные взносы как пациентов, так и людей неравнодушных к проблеме данных людей.