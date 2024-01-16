Эльнара Джавадова: Взятых под опеку детей впоследствии можно усыновить

Взятых под опеку детей впоследствии можно усыновить.

Взятых под опеку детей впоследствии можно усыновить.

Как сообщает Report, об этом сказала начальник отдела оценки департамента по работе с детьми, оставшимися без попечения родителей, Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения Эльнара Джавадова.

Она отметила, что процесс усыновления осуществляется с согласия ребенка и семьи.

"Одна семья может усыновить до 5 детей, но есть исключение, когда усыновляемых родных братьев и сестер больше пяти и они не хотят быть разлученными", - сказала Джавадова.

Она также коснулась размера ежемесячных пособий на содержание ребенка в опекунской семье.

"Для детей в возрасте до 6 лет выплачивается ежемесячное пособие в размере 355 манатов, на детей в возрасте 7-13 лет - 375 манатов, 14-18 лет - 395 манатов. Если взятый под опеку ребенок имеет инвалидность, то на ребенка до 6 лет размер пособия составляет 395 манатов, от 7 до 13 лет - 415 манатов; 14-18 лет - 435 манатов. Кроме того, опекунам ежеквартально выплачивается 200 манатов (на ребенка) на приобретение сезонной одежды", - добавила Джавадова.