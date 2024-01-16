Эльнара Джавадова: Взятых под опеку детей впоследствии можно усыновить

Взятых под опеку детей впоследствии можно усыновить.
Как сообщает Report, об этом сказала начальник отдела оценки департамента по работе с детьми, оставшимися без попечения родителей, Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения Эльнара Джавадова.
Она отметила, что процесс усыновления осуществляется с согласия ребенка и семьи.
"Одна семья может усыновить до 5 детей, но есть исключение, когда усыновляемых родных братьев и сестер больше пяти и они не хотят быть разлученными", - сказала Джавадова.
Она также коснулась размера ежемесячных пособий на содержание ребенка в опекунской семье.
"Для детей в возрасте до 6 лет выплачивается ежемесячное пособие в размере 355 манатов, на детей в возрасте 7-13 лет - 375 манатов, 14-18 лет - 395 манатов. Если взятый под опеку ребенок имеет инвалидность, то на ребенка до 6 лет размер пособия составляет 395 манатов, от 7 до 13 лет - 415 манатов; 14-18 лет - 435 манатов. Кроме того, опекунам ежеквартально выплачивается 200 манатов (на ребенка) на приобретение сезонной одежды", - добавила Джавадова.