Эльмира Сулейманова: 70% наших ходатайств исполнены, 699 заключенных отпущены на свободу

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"Мы передали в правительство свыше 600 предложений касательно заключенных в Азербайджане. 70% из них были претворены в жизнь".

По сообщению Report, об этом журналистам сказала омбудсмен Эльмира Сулейманова.

По ее словам, до сегодняшнего дня по ходатайству Омбудсмена на свободу были отпущены около 700 заключенных.

"За время деятельности Омбудсмена благодаря нашим ходатайствам свободу обрели 699 заключенных. Это не только подаренная им свобода, а радость, которую испытали их родные и близкие", - отметила Сулейманова.