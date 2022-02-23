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Электронизация документов по выплатам инвалидам I Карабахской войны завершится до июня 

Электронизация документов по выплатам инвалидам I Карабахской войны завершится до июня  В настоящее время совместно с Министерством обороны и другими военизированными структурами ведется работа по проведению уточнения списка в связи с выплатами инвалидам I Карабахской войны.
Социальная защита
23 февраля 2022 г. 13:15
Электронизация документов по выплатам инвалидам I Карабахской войны завершится до июня 

В настоящее время совместно с Министерством обороны и другими военизированными структурами ведется работа по проведению уточнения списка в связи с выплатами инвалидам I Карабахской войны.

Об этом в ответ на вопрос Report заявил министр труда и социальной защиты Сахил Бабаев.

По его словам, в начале 90-х годов отсутствовал учет, электронизация, а наличие других документов было в очень ограниченном количество: "Поэтому в этой сфере существуют определенные трудности. Осуществляется электронизация свидетельств, выданных военно-врачебными комиссиями в тот период. Из этого списка будут определены лица, получающие социальное страхование. Соответствующие решения будут приняты и в отношении лиц, не получающих выплаты".

С.Бабаев считает, что электронизация будет завершена к июню: "Планируем, в течение этого года порядка 20 тысячам человек выплатить средства в размере 120 миллионов манатов".

Отметим, что согласно распоряжению о предоставлении единовременных выплат лицам, получившим инвалидность в результате увечья, полученного во время прохождения военной службы в связи с защитой территориальной целостности нашей страны в 1991-1997 годах, и членам семей погибших будут выплачены 8 800 манат за инвалидность I степени, 6 600 манат за инвалидность II степени, 4 400 манат за инвалидность III степени.

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Версия на азербайджанском языке I Qarabağ müharibəsi əlillərinə ödənişlərlə bağlı sənədlərin elektronlaşması iyunadək başa çatacaq

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