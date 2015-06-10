Эльман Мехтиев: В связи с I Европейскими играми пенсии выданы преждевременно

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ "В связи с началом 12 июня I Европейских игр пенсии в Баку, Сумгайыте и на Абшероне были выданы гражданам преждевременно".

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам отметил председатель Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) Эльман Мехтиев.

По его словам, процесс выдачи пенсий в других городах и районах Азербайджана завершится сегодня: "В связи с I Европейскими играми в Азербайджан приедут гости из различных стран мира. Во избежание скопления людей перед банкоматами, ГФСЗ 1 и 2 июня завершил процесс выдачи пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшерону. Пенсионеры получили деньги в течение первых пяти дней месяца".