​Эльман Мехдиев: При планировании расходов ГФСЗ были учтены прогнозы

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Ежегодно при формировании госбюджета в бюджете Государственного фонда социальной защиты учитываются средства, предусмотренные для индексации социальных выплат. При планировании расходов Фонда на будущий год в соответствии с представленными министерством экономики и промышленности ожидаемыми показателями были учтены средства, необходимые для финансирования и индексации страховой части пенсий.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного фонда социальной защиты Эльман Мехдиев в своем выступлении в ходе обсуждения госбюджета и других входящих в пакет бюджета законопроектов.

"По распоряжению президента страны, в соответствии с уровнем ежегодной инфляции ГФСЗ в начале года проводит индексацию страховой части пенсий и пенсионного капитала на индивидуальных счетах. В текущем году также была проведена индексация. В 2014 году индекс потребительских цен зафиксирован на уровне 1,4%".

Он отметил, что за 9 месяцев текущего года доходы ГФСЗ составили 2 млрд. 285 млн. манатов, расходы - 2 млрд. 195 млн. манатов.

Доходы и расходы бюджета ГФСЗ, являющегося составной частью сводного бюджета, будучи равными, прогнозируются в объеме 3 078,6 млн. манатов.

Расходы Фонда на 35,6% или 1 100,0 млн. манатов будут покрываться за счет прямого трансферта из госбюджета, 64,4% или 1 978,6 млн. манатов - обязательных государственных страховых взносов и других поступлений.

Средства Фонда в объеме 95,5% или 2 923,6 млн. манатов будут направлены на выплату трудовых пенсий, остальные 155 млн. манатов или 5,0% - на пособия, санаторно-курортное лечение страхуемых и реабилитационные мероприятия, содержание центрального аппарата и местных органов Фонда и другие социально ориентированные расходы.

Отметим, что госбюджет и другие входящие в пакет бюджета законопроекты будут вынесены на голосование 20 октября.