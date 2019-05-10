Эльгюн Сафаров: Порой отказ от абортов приводит к семейным конфликтам

"В Азербайджане для предотвращения селективных абортов Госкомитетом по проблемам семьи, женщин и детей, министерством труда и социальной защиты населения и Фондом населения ООН подготовлен Национальный план деятельности".

Об этом Report сказал заведующий отделом информации и аналитических исследований Госкомитета Эльгюн Сафаров.

Он отметил, что сегодня одной из самых больших проблем в Азербайджане являются селективные аборты: "Порой отказ женщины делать аборт только из-за того, что родится девочка, приводит к семейным конфликтам, скандалам".

Завотделом отметил, что для предотвращения селективных абортов необходимо принятие закона "О репродуктивном здоровье": "Для предотвращения этой проблемы, этой беды нужно принять закон "О репродуктивном здоровье" и в рамках данного закона в таких вопросах должны защищаться права женщин и детей".