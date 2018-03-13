Эльдар Азизов: Некоторые жители оползневой зоны на Баилово не хотят переселяться

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Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ "В оползневой зоне на Баилово жильцы находящихся в аварийном состоянии домов будут переселены".

Как сообщает Report, об этом на встрече с жителями оползневой зоны на Баилово сказал глава Исполнительной власти Сабаильского района Баку Эльдар Азизов.

Он отметил, что проживающие на территории некоторые жители не хотят переселяться.

По словам главы Исполнительной власти, плата за аренду дается согласно составу семьи:

"В других странах, в случае если документы дома не в порядке, никакой помощи не оказывают. Но здесь мы не делаем различий. Только на один из 98 домов имеются документы".

Э.Азизов отметил, что министерство финансов и Кабинет министров создали группу:

"Сумма компенсации за 6 домов будет обнародована в ближайшие дни".

Напомним, что Кабинет министров принял распоряжение в связи с переселением на арендное жилье жителей домов, находящихся в зоне оползня. В соответствии с распоряжением, выделены средства для временного размещения в съемных квартирах 98 семей (в соответствии с составом семьи). В ближайшие дни планируется переселить жителей в съемные квартиры.