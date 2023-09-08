Эксперт: Азербайджан добился значительных успехов в сфере социальных услуг

С первых дней создания центра DOST в этом процессе использовался опыт Австрии.

С первых дней создания центра DOST в этом процессе использовался опыт Австрии.

Как сообщает Report, об этом заявила эксперт по рынку труда Мануэла Харгасснер Дельпос во время выступления на международной конференции “DOST 2023: единая платформа для предоставления гибких, инновационных и устойчивых услуг”.

Она отметила, что именно в этом направлении достигнуты значительные успехи в сфере социальных услуг: "Документацию можно вести в более упрощенной форме. В подборе квалифицированных кадров наша система работает в полную силу. В настоящее время требуется больше компетентных сотрудников. В то же время возможно обучение внутри компании. Мы разрабатываем программы, связанные с цифровыми навыками".

Заместитель начальника Государственной службы трудовой инспекции, модератор панели Нармин Мирзаева подчеркнула, что изучение австрийского опыта было бы полезным.