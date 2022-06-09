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Инвалиды I Карабахской войны единовременные выплаты получат в проактивном порядке

Инвалиды I Карабахской войны единовременные выплаты получат в проактивном порядке В Азербайджане завершается подготовительная работа по предоставлению единовременной выплаты лицам и наследникам умерших лиц, инвалидность которых была установлена в результате получения ими увечий во время прохождения военной службы в 1991-1997 годах в св
Социальная защита
9 июня 2022 г. 10:33
Инвалиды I Карабахской войны единовременные выплаты получат в проактивном порядке

В Азербайджане завершается подготовительная работа по предоставлению единовременной выплаты лицам и наследникам умерших лиц, инвалидность которых была установлена в результате получения ими увечий во время прохождения военной службы в 1991-1997 годах в связи с защитой территориальной целостности страны.

Как сообщает Report, об этом говорилось на заседании соответствующей комиссии.

Было отмечено, что указанные единовременные платежи будут назначаться в проактивном порядке через электронную систему и зачисляться на банковские счета соответствующих лиц в безналичном порядке.

На сегодняшний день уточняется список военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, получивших увечья до 2 августа 1997 года, которым полагаются выплаты.

Напомним, что единовременная выплата лицам, получившим инвалидность в связи с защитой территориальной целостности страны в 1991-1997 годах во время прохождения военной службы, составит 8800 манат за инвалидность I степени, 6600 манат за инвалидность II степени, 4400 манат за инвалидность III степени.

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Версия на азербайджанском языке I Qarabağ müharibəsi əlillərinə birdəfəlik ödəmələrin hansı qaydada təyin olunaraq ödəniləcəyi açıqlanıb

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