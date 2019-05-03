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Принято решение о предоставлении единовременной выплаты наследникам еще 2350 шехидов

Единовременную выплату предоставят наследникам еще 2350 шехидов
© Report

В исполнение указа президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается работа по предоставлению единовременной выплаты (11 тысяч манатов) наследникам шехидов.

Об этом сообщили Report в министерстве труда и социальной защиты населения.

В министерстве отметили, что на очередном заседании Комиссии было принято решение о предоставлении единовременной выплаты 3413 наследникам еще 2350 шехидов.

Их список был направлен в соответствующие структуры для предоставления им единовременных выплат, перечисление суммы единовременных выплат на их банковские счета планируется осуществить в течении 7 рабочих дней.

В целом, право на получение единовременной выплаты установлено для наследников 12268 шехидов. Уже приняты решения по предоставлению единовременных выплат для большей их части (70 процентов) - 12685 наследникам 8688 шехидов.

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