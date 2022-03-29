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Единовременное пособие бывшие заключенные смогут получать в период адаптации

Единовременное пособие бывшие заключенные смогут получать в период адаптации Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения внес ясность в вопрос предоставления единовременного пособия выпущенным на свободу заключенным.
Социальная защита
29 марта 2022 г. 12:43
Единовременное пособие бывшие заключенные смогут получать в период адаптации

Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения внес ясность в вопрос предоставления единовременного пособия выпущенным на свободу заключенным.

Как сообщает Report, директор Центрального филиала по назначению социальных выплат ГФСЗ Маил Мамедов сказал, что при этом за основу берется справка, полученная лицом при выходе из учреждения отбывания наказания.

По его словам, на основании этого документа определяется, нуждается ли экс-заключенный в социальной адаптации.

Директор филиала отметил, что адаптационный период длится год: "В этот период можно обращаться за единовременной выплатой. Сначала определяется, нуждается ли этот человек в адаптационном периоде. Если принимается решение о необходимости этого, может быть начислена единовременная выплата в размере 4 минимальных зарплат, то есть 1200 манатов".

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