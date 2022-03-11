Единовременная материальная помощь пенсионерам будет выплачиваться постоянно

“Единовременная материальная помощь пенсионерам в дальнейшем будет начисляться вместе с пенсией”.

“Единовременная материальная помощь пенсионерам в дальнейшем будет начисляться вместе с пенсией”.

Как сообщает Report, об этом на “Социальном часе” заявил заместитель председателя правления Государственного фонда социальной защиты Закя Мирзоев.

Он отметил, что в будущем выплаты, которые будут предоставляться лицам, которым назначена пенсия с доплатой за выслугу лет, будут рассчитываться по новому порядку: “Должностные оклады военнослужащих в составе пенсии составляют определенную сумму. В конце прошлого года соответствующим распоряжением к должностным окладам лиц, имеющих воинские звания, была добавлена сумма в размере 20%. Расчет показывал, что рост трудовых пенсий составит 9,2%. А материальная помощь составляет 10%. Даже это составляет 10% от трудовой пенсии каждого".

З.Мирзаев добавил, что смысла в повышении должностных окладов пенсионерам нет: “Может быть повышение должностного оклада военнослужащего. Государственный служащий, который является пенсионером, не может иметь должностной оклад”.