 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Джаваншир Пашазаде: Чаеводство в Азербайджане было разрушено в начале 90-х годов

    Это был неправильный шаг© Report

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ "Чаеводство в Азербайджане было разрушено в начале 90-х годов. Это сделали те, кто в то время пришел к власти".

    Как сообщает Report, об этом на заседании парламентского комитета по аграрной политике заявил член комитета Джаваншир Пашазаде.

    Он напомнил, что вместо этого стали заниматься выращиваем чеснока: "Это был неправильный шаг. По этой причине сейчас производительность в чаеводстве низка".

    Член комитета отметил о проведении на данный момент серьезных работ в этой области и развитии чаеводства.

    Другие депутаты также заявили о важности развития данной сферы.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi