Джаваншир Пашазаде: Чаеводство в Азербайджане было разрушено в начале 90-х годов

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Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ "Чаеводство в Азербайджане было разрушено в начале 90-х годов. Это сделали те, кто в то время пришел к власти".

Как сообщает Report, об этом на заседании парламентского комитета по аграрной политике заявил член комитета Джаваншир Пашазаде.

Он напомнил, что вместо этого стали заниматься выращиваем чеснока: "Это был неправильный шаг. По этой причине сейчас производительность в чаеводстве низка".

Член комитета отметил о проведении на данный момент серьезных работ в этой области и развитии чаеводства.

Другие депутаты также заявили о важности развития данной сферы.