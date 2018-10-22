DOST-центры будут оказывать методическую помощь работодателям и работникам

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Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Созданные при Министерстве труда и социальной защиты населения по распоряжению президента Азербайджанской Республики от 9 августа 2018 года DOST-центры, будут оказывать методическую помощь по применению законодательства работодателями и работниками.

Об этом Report сообщили в министерстве. DOST- центры будут давать разрешение предприятиям и организациям на реорганизацию или упразднение службы охраны труда, организацию тренингов по нормам и правилам охраны труда.