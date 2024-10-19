О нас

Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с неблагоприятной погодой

Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с неблагоприятной погодой 09:48
Социальная защита
19 октября 2024 г. 10:30
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с неблагоприятной погодой

Главное управление государственной дорожной полиции (ГУ ГДП) обратилось к водителям в связи с ожидающимися в Азербайджане неблагоприятными погодными условиями.

Как сообщает Report, ГУ ГДП рекомендует участникам дорожного движения быть осторожными, учитывая, что наблюдаемая в регионах туманная и дождливая погода существенно ограничивают видимость.

Дорожная полиция напоминает, что в выходные дни интенсивность движения на дорогах повысится, и советует водителям, направляющимся в регионы, быть более ответственными, не превышать скоростной режим, следить за состоянием своих автомобилей и по возможности выходить в дорогу в светлое время суток.

Ранее Национальная служба гидрометеорологии предупредила, что в некоторых регионах республики существует вероятность ливней, которые в горных районах сменятся снегом.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Yol polisi əlverişsiz hava şəraiti ilə bağlı hərəkət iştirakçılarına müraciət edib

Самое важное

Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем восстановления независимости Азербайджана
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем восстановления независимости Азербайджана
18 октября 2024 г. 08:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi