Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с неблагоприятной погодой

09:48

Главное управление государственной дорожной полиции (ГУ ГДП) обратилось к водителям в связи с ожидающимися в Азербайджане неблагоприятными погодными условиями.

Как сообщает Report, ГУ ГДП рекомендует участникам дорожного движения быть осторожными, учитывая, что наблюдаемая в регионах туманная и дождливая погода существенно ограничивают видимость.

Дорожная полиция напоминает, что в выходные дни интенсивность движения на дорогах повысится, и советует водителям, направляющимся в регионы, быть более ответственными, не превышать скоростной режим, следить за состоянием своих автомобилей и по возможности выходить в дорогу в светлое время суток.

Ранее Национальная служба гидрометеорологии предупредила, что в некоторых регионах республики существует вероятность ливней, которые в горных районах сменятся снегом.