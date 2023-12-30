Дорожная полиция обратилась к водителям

Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП) обратилось к водителям, выезжающим из столицы в регионы.

Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП) обратилось к водителям, выезжающим из столицы в регионы.

Как сообщили Report в управлении, движение на дорогах регулируется в усиленном режиме.

"С сегодняшнего дня, учитывая большой поток автомобилей из столицы в регионы, весь личный состав ГУГДП привлечен к регулированию движения на дорогах.

Несмотря на это, на некоторых дорогах все еще наблюдаются заторы. Поэтому просим водителей не допускать спешки на дороге, строго соблюдать ограничение скорости и не нарушать правила дорожного движения", - отмечается в обращении.