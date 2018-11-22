Дорожная полиция Баку предупредила водителей в связи с дождливой погодой

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Главное управление государственной дорожной полиции города Баку обратилось к водителям в связи с дождливой погодой.

Глава пресс-службы управления полковник полиции Вагиф Асадов в заявлении Report призвал водителей отказаться от личного транспорта в пользу общественного.

По словам В.Асадова, в дождливую погоду вероятность скольжения автомобилей на дороге возрастает, что может привести к ДТП: "Водителям следует снизить скорость до минимума, соблюдая даже большее, чем принято, расстояние между автомобилями".

Он добавил, что, проезжая по лужам, водители должны учитывать переходящих дорогу пешеходов.