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    Дорожная полиция Баку предупредила водителей в связи с дождливой погодой

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Главное управление государственной дорожной полиции города Баку обратилось к водителям в связи с дождливой погодой.

    Глава пресс-службы управления полковник полиции Вагиф Асадов в заявлении Report призвал водителей отказаться от личного транспорта в пользу общественного.

    По словам В.Асадова, в дождливую погоду вероятность скольжения автомобилей на дороге возрастает, что может привести к ДТП: "Водителям следует снизить скорость до минимума, соблюдая даже большее, чем принято, расстояние между автомобилями".

    Он добавил, что, проезжая по лужам, водители должны учитывать переходящих дорогу пешеходов.

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