Президент Азербайджана: Дополнительные доходы позволяют нам быть более активными в решении социальных вопросов

«Дополнительные доходы позволяют нам быть более активными в решении социальных вопросов и выполнять еще большую работу. Как вам известно, с начала года был представлен, утвержден очень объемный социальный пакет, подписаны соответствующие указы. К подготовке данного процесса мы приступили с прошлого года, и на церемонии инаугурации после президентских выборов мною по существу были даны указания, связанные с предстоящей работой, определены контуры нового подхода».

Как передает Report, эти слова сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2019 года и предстоящим задачам.

«Дополнительные финансовые средства позволяют нам еще более усилить социальную сферу. Минимальная заработная плата и минимальная пенсия увеличились примерно на 40 процентов, социальные пособия – в среднем в два раза, пособие, выплачиваемое вынужденным переселенцам, - на 50 процентов, выросли стипендии студентов, пособия, предоставляемые семьям шехидов, инвалидам Карабахской войны. За счет чего? Конечно же, за счет реформ. Потому что мы работаем более эффективно, обеспечиваем прозрачность, улучшается бизнес-среда. Это позволяет нам решать данные вопросы», отметил глава государства.