Доля творческой отрасли Азербайджана в ВВП достигла среднего уровня развитых стран

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ "Азербайджан является одним из активных участников борьбы с пиратством на международном уровне". Как сообщает Report, об этом, выступая на прошедшем в Баку международном семинаре на тему "Исключения и ограничения для архивов, библиотек и учебных заведений", заявил председатель Агентства по защите авторских прав Кямран Иманов.

По его словам, в результате проведенных с госструктурами соответствующих мероприятий, по сравнению с 2005 годом, в 2014 году уровень пиратства в области издания книг удалось сократить до 31%, на рынке аудио-видео продукции - на 24%, в программном обеспечении - на 11%.

К.Иманов заявил, что если в 2003 году доля опирающейся на авторские и связанные с ним права отраслей (творческая отрасль) во внутренней валовой продукции (ВВП) составляла 2,1%, в конце 2014 года данный показатель достиг 4,8%: "Согласно отчету Всемирного экономического форума на 2013-2014 годы, по уровню институтов интеллектуальной собственности Азербайджан занимает 69-ое место в мире и лидирует в числе стран СНГ. Наша страна опережает Казахстан на 4, Россию на 44, Украину на 64 ступени".

В сравнении с иными компонентами, согласно косвенно отражающим охрану интеллектуальной собственности инновационным показателям, Азербайджан занял 51-е место. Однако среди стран СНГ Азербайджан на первом месте.