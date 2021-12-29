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Доходы Госфонда социальной защиты выросли на 9%

Доходы Госфонда социальной защиты выросли на 9% В этом году доходы Государственного фонда социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения (ГФСЗ) возросли на 8,5%, составив 5,152 млрд. манатов.
Социальная защита
29 декабря 2021 г. 12:36
Доходы Госфонда социальной защиты выросли на 9%

В этом году доходы Государственного фонда социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения (ГФСЗ) возросли на 8,5%, составив 5,152 млрд. манатов.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции по итогам 2021 года заявил председатель Фонда Гималай Мамишов.

По его словам, 3,81 млрд. манатов или 73,95% от доходов Фонда составили поступления по взносам на обязательное государственное социальное страхование, что на 7,2% больше по сравнению с прошлым годом.

"За счет бюджетных организаций были аккумулированы средства на сумму 1,38 млрд. манатов, а за счет небюджетных организаций - 2,43 млрд. манатов страховых взносов. Ожидается, что трансферт составит 1,313 миллиарда манатов. Ожидаемые расходы Фонда на 2021 год составили 4,841 млрд. манатов, что на 2,8% больше в годовом эквиваленте", - отметил Г.Мамишов.

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