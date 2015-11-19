На сегодняшний день в Нахчыванской АР установлено 1 014 POS-терминалов

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Согласно информации на 1 ноября этого года, количество открытых в банках Нахчыванской АР банковских счетов достигло 46 609.

Как сообщает Report, информацию распространил Госкомстат Автономной Республики.

В информации указывается, что 42069 (90,3%) из них активные счета.

8326 (99,4%) из открытых за январь-октябрь 2015 года 8380 банковских счетов - активные счета.

За указанный период в АР установлено 147 POS-терминалов. Таким образом, на 1 ноября 2015 года общее количество POS-терминалов по Нахчыванской АР составило 1014.