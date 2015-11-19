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    На сегодняшний день в Нахчыванской АР установлено 1 014 POS-терминалов

    Более 90% банковских счетов в АР - активные счета

    Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Согласно информации на 1 ноября этого года, количество открытых в банках Нахчыванской АР банковских счетов достигло 46 609.

    Как сообщает Report, информацию распространил Госкомстат Автономной Республики.

    В информации указывается, что 42069 (90,3%) из них активные счета.

    8326 (99,4%) из открытых за январь-октябрь 2015 года 8380 банковских счетов - активные счета.

    За указанный период в АР установлено 147 POS-терминалов. Таким образом, на 1 ноября 2015 года общее количество POS-терминалов по Нахчыванской АР составило 1014. 

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