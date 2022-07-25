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До сих пор погашены долги семей шехидов и ветеранов войны на 6,5 млн манатов

До сих пор погашены долги семей шехидов и ветеранов войны на 6,5 млн манатов За счет средств, собранных в Фонде поддержки обеспечения раненых в связи с защитой территориальной целостности Азербайджанской Республики и семей шехидов (Фонд YAŞAT), погашены долги семей шехидов и ветеранов войны на сумму 6 594 437,06 манатов.
Социальная защита
25 июля 2022 г. 13:08
До сих пор погашены долги семей шехидов и ветеранов войны на 6,5 млн манатов

За счет средств, собранных в Фонде поддержки обеспечения раненых в связи с защитой территориальной целостности Азербайджанской Республики и семей шехидов (Фонд YAŞAT), погашены долги семей шехидов и ветеранов войны на сумму 6 594 437,06 манатов (банковские задолженности - 6 267 199,10 маната, небанковские задолженности - 327 297,96 маната).

Как сообщает Report, из собранных в Фонде средств на улучшение бытовых условий лиц указанной категории было потрачено 37 568 200,00 манатов.

На покрытие медицинских расходов потрачено 18 738 906,08 манатов, на образование, профессиональную подготовку и развитие творческого потенциала - 814 884,39 манатов.

На ремонт жилья потрачено 20 516 700,00 маната, расходы на лечение - 17 243 935,21 маната, оплату обучения - 559 598,78 маната и др.

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Версия на азербайджанском языке İndiyədək qazi və şəhid ailələrinin 6,5 milyon manatlıq borcları ödənilib

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