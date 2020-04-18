Минтруда: До сих пор 165 тыс. безработных выдана единовременная выплата

Продолжается выдача единовременной выплаты в размере прожиточного минимума в стране (190 манатов) безработным и неформально работавшим малообеспеченным гражданам, потерявшим работу из-за карантинного режима.

Как сообщили Report в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, по поручению президента Ильхама Алиева, охват программы единовременной выплаты расширен в три раза, программа охватит 600 тыс. человек.

По правилам, утвержденным 7 апреля, в короткие сроки, за два дня, начались выплаты. В целом 9-18 апреля единовременной выплатой обеспечены 165 тыс. безработных.

При перечислении единовременной выплаты гражданину поступает сообщение об этом. Получив сообщение, они должны получить соответствующее разрешение на выход из дома, обратиться в любое почтовое отделение, если в SMS написано ООО "Азерпочт", если в SMS говорится о банке - в любое отделение банка с удостоверением личности и получить денежные средства.

Выплаты продолжаются ежедневно.