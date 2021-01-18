До конца года численность центров DOST достигнет семи

"За последние полтора года в Баку открылись три центра DOST. В ближайшее время в Бинагадинском районе Баку откроется центр DOST, который будет обслуживать жителей Бинагадинского и Наримановского районов. В этом году также планируется открытие центров DOST

"За последние полтора года в Баку открылись три центра DOST. В ближайшее время в Бинагадинском районе Баку откроется центр DOST, который будет обслуживать жителей Бинагадинского и Наримановского районов. В этом году также планируется открытие центров DOST в Абшеронском, Бардинском и Губинском районах".

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

Он отметил, что к концу года численность центров DOST в стране достигнет 7, а в последующие годы сеть этих центров будет расширена.