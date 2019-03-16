Глава комитета: До конца года 3700 семей вынужденных переселенцев будут размещены в новые квартиры - ФОТО - ВИДЕО

Размещение вынужденных переселенцев в новые квартиры будет продолжено.

Как передаёт Карабахский Центр Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев.

Председатель Комитета заявил в интервью Report, что размещение вынужденных переселенцев в новые квартиры будет продолжено как в Баку, так и в регионах. До конца года Комитет планирует разместить в новые жилые городки 3 700 семей вынужденных переселенцев.

По словам председателя, в первую очередь будут переселены семьи, проживающие в аварийных зданиях, подвалах и иных тяжёлых условиях.

Рзаев также отметил, что Фонд Гейдара Алиева планирует строительство нового городка, в котором будут созданы квартиры для размещения 2 000 семей вынужденных переселенцев.

Глава Государственного комитета сообщил, что начаты работы по перемещению вынужденных переселенцев, проживающих на опасной территории в посёлке Баил. Он отметил, что данным вопросом занялись в местной исполнительной власти, в результате чего будут переселены 27 семей.