О нас
Report Georgia
Аудио новости

До 2026 года Азербайджан значительно увеличит социальные расходы

До 2026 года Азербайджан значительно увеличит социальные расходы В 2022 году расходы государственного бюджета Азербайджана на сферу социальной защиты и обеспечения составят 3 584,4 млн манатов
Социальная защита
8 сентября 2021 г. 23:28
До 2026 года Азербайджан значительно увеличит социальные расходы

В 2022 году расходы государственного бюджета Азербайджана на сферу социальной защиты и обеспечения составят 3 584,4 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

В последующие несколько лет ожидается значительное увеличение расходов этой категории. В 2023 году на социальную защиту и обеспечение будет направлено 3 831,1 млн манатов, в 2024 году - 3 967,2 млн манатов, а в 2025 году - 4 136,9 млн манатов.

Таким образом, доля социальной сферы в расходах госбюджета вырастет с 12,37% в 2022 году до 14,4% в 2025 году.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Gələn ilin dövlət büdcəsində sosial müdafiə və sosial təminat xərcləri məlum olub

Самое важное

Завершен выбор специальностей в колледжи
Завершен выбор специальностей в колледжи
8 сентября 2021 г. 14:21
Умер приговоренный к тюремному заключению экс-глава Агстафы
Умер приговоренный к тюремному заключению экс-глава Агстафы
8 сентября 2021 г. 13:40
В Минздраве Азербайджана созданы новые сферы деятельности
В Минздраве Азербайджана созданы новые сферы деятельности
8 сентября 2021 г. 12:41
Милли Меджлис выносит на обсуждение законопроект О репродуктивном здоровье
Милли Меджлис выносит на обсуждение законопроект "О репродуктивном здоровье"
8 сентября 2021 г. 12:11
СГБ арестовало лиц, примкнувших к незаконному вооруженному формированию
СГБ арестовало лиц, примкнувших к незаконному вооруженному формированию
8 сентября 2021 г. 11:34
Министр молодежи и спорта: Будем серьезно работать над поручениями президента
Министр молодежи и спорта: Будем серьезно работать над поручениями президента
8 сентября 2021 г. 10:57
Бывший директор школы в Абшероне совершил мошенничество на 30 тыс. манатов 
Бывший директор школы в Абшероне совершил мошенничество на 30 тыс. манатов 
8 сентября 2021 г. 10:41
Завотделом Администрации президента о новом министре молодежи и спорта
Завотделом Администрации президента о новом министре молодежи и спорта
8 сентября 2021 г. 10:26
Объявлен состав временного правительства Афганистана
Объявлен состав временного правительства Афганистана
7 сентября 2021 г. 18:59
Ильхам Алиев: Необходимо серьезно изучить просчеты, допущенные в области спорта
Ильхам Алиев: Необходимо серьезно изучить просчеты, допущенные в области спорта
7 сентября 2021 г. 14:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi