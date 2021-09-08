До 2026 года Азербайджан значительно увеличит социальные расходы

В 2022 году расходы государственного бюджета Азербайджана на сферу социальной защиты и обеспечения составят 3 584,4 млн манатов

В 2022 году расходы государственного бюджета Азербайджана на сферу социальной защиты и обеспечения составят 3 584,4 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

В последующие несколько лет ожидается значительное увеличение расходов этой категории. В 2023 году на социальную защиту и обеспечение будет направлено 3 831,1 млн манатов, в 2024 году - 3 967,2 млн манатов, а в 2025 году - 4 136,9 млн манатов.

Таким образом, доля социальной сферы в расходах госбюджета вырастет с 12,37% в 2022 году до 14,4% в 2025 году.