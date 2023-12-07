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Для жителей освобожденных территорий организованы курсы профессиональной подготовки

Для жителей освобожденных территорий организованы курсы профессиональной подготовки Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения организовало курсы профессиональной подготовки для безработных и находящихся в поиске работы жителей городов Лачын, Шуша, Физули, Зангилан, Джебраил, сел Забух и Сус
Социальная защита
7 декабря 2023 г. 14:56
Для жителей освобожденных территорий организованы курсы профессиональной подготовки

Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения организовало курсы профессиональной подготовки для безработных и находящихся в поиске работы жителей городов Лачын, Шуша, Физули, Зангилан, Джебраил, сел Забух и Сус Лачынского района, Довлятъярлы Физулинского района, Хоровлу и Шукюрбейли Джебраильского района, Махрузлу и Зиланлы Губадлинского района, Талыш и Суговушан Агдеринского района, Хыдырлы, Кенгерли и Сарыджалы Агдамского района.

Как сообщили Report в министерстве, на профессиональные курсы в 2023-2024 годах могут записаться лица, проживающие в указанных районах, а также безработные или находящиеся в поиске работы лица, планирующие переехать в эти районы.

Для записи необходимо обратиться в Центры DOST, отделения занятости или заполнить соответствующую форму в разделе "Профессиональная подготовка в Карабахе и Восточном Зангезуре" на сайте sosial.gov.az.

Продолжительность бесплатных курсов до 6 месяцев. Курсы профессиональной подготовки будут организованы и для жителей других освобожденных от оккупации городов и сел.

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Версия на азербайджанском языке Azad edilən ərazilərin sakinləri üçün peşə hazırlığı kursları başlayır

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