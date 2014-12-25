​Для службы "ASAN" разработана "дорожная карта" на 3 года

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте разработало стратегический план на 2014-2016 годы.

Как сообщает Report, данный план разработан с целью регулирования деятельности Госагентства в период с 2014 по 2016 годы. Стратегический план станет "дорожной картой" в будущее на ближайшие три года. Задача стратегического взгляда агентства на будущее будет заключаться в том, чтобы до минимума снизить непосредственное общение граждан с государственными служащими, в применении мобильности и доступности оказания услуг, а также в том, чтобы импортировать на международную арену концепцию сервиса "ASAN xidmət".

Как основополагающие, в плане выделены 5 стратегических целей. Сюда входят доступность государственных услуг, совершенствование и расширение электронных услуг, создание системы управления человеческими ресурсами на основе развития и конкурентоспособности, формирование новой корпоративной системы управления, обеспечивающей эффективность и продуктивность, сюда также входит повышение авторитета бренда службы "ASAN xidmət" как внутри страны, так и за её пределами.