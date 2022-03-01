Для семей шехидов и инвалидов войны строится около 500 частных домов

В 41 городе и районе Азербайджана подходит к концу строительство около 500 частных домов для семей шехидов и инвалидов войны.

В 41 городе и районе Азербайджана подходит к концу строительство около 500 частных домов для семей шехидов и инвалидов войны.

Как передает Report, об этом было сообщено на заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты населения.

Министр труда и социальной защиты населения, председатель коллегии Сахиль Бабаев отметил, что дома будут сданы в эксплуатацию в ближайшее время.

Министр сообщил, что в 2021 году гражданам из льготной категории было представлено в 5 раз больше квартир, чем три года назад, около 3000 квартир, в текущем году работы в этом направлении продолжились: "До сих пор этим гражданам выдано более 12 300 квартир и частных домов".

Он добавил, что в этом году в Баку планируется открыть Центр DOST №5, и в качестве первого регионального центра Агентства DOST открыть Центр DOST в Бардинском районе: "В рамках программы Агентства "Восточный Зангезур и Карабах" будет открыт Шушинский филиал DOST, имеющий особый статус. В селе Агалы освобожденного от оккупации Зангиланского района в рамках проекта "умное село" в этом году также начнет функционировать центр услуг Smart DOST. В целом, в этом году и в будущем будут предприниматься шаги по расширению сети DOST в регионах".

В ходе заседания было отмечено, что в этом году в Шамкирском районе будет завершено строительство и сдан в эксплуатацию Детский реабилитационный центр. Кроме того, в этом году планируется открытие после капитального ремонта и реконструкции Психоневрологического социального учреждения № 2, а также открытие нового корпуса учреждения.

Было доведено до сведения, что на базе филиалов подведомственного министерству Агентства социальных услуг будут созданы 12 региональных центров социального обслуживания и специализированные центры социального обслуживания при них. Было отмечено, что основными целями являются расширение охвата программ социального обеспечения и социальных услуг, усиление реинтеграционных мер по возвращению детей из учреждений в семьи, а также идет разработка "платформы социальной ответственности".

Кроме того, была предоставлена информация о новых разработанных электронных системах.

На заседании было подчеркнуто, что ведется важная работа по достижению социальных целей на 2022 год.

Также были обсуждены инструкции по оказанию Центром социальной поддержки при министерстве материальной помощи лицам (семьям) из уязвимых групп населения и утверждение новых профессиональных и квалификационных стандартов.