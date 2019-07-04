Для лиц с инвалидностью создадут 10 новых центров профессионально-социальной реабилитации

По заказам министерства труда и социальной защиты населения планируется создание 10 новых центров профессионально-социальной реабилитации для лиц с инвалидностью.

Как сообщили Report в министерстве, в данных центрах будут вестись работы для создания условий профессионально-трудовой реабилитации лиц названной категории, освоения ими новых профессиональных навыков, поддержки самозанятости и выхода на рынок труда, а также создания возможностей активной интеграции в общество.

В настоящее время при Государственном фонде социальной защиты при министерстве функционирует профессиональный реабилитационный центр для молодежи с ограниченными возможностями здоровья №1. В центре созданы условия в соответствии с современными требованиями. Наряду с курсами по профессиям здесь также осуществляют деятельность курсы по прикладному ремеслу. Здесь ведутся последовательные работы по формированию у молодежи веры в себя, свои силы, продвижению в обществе образцов их творчества.