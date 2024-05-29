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Для коммунальных служб Баку приобретено более ста транспортных средств и механизмов

Для коммунальных служб Баку приобретено более ста транспортных средств и механизмов Для коммунальных служб города Баку приобретено более 100 современных коммунальных машин и механизмов.
Социальная защита
29 мая 2024 г. 13:00
Для коммунальных служб Баку приобретено более ста транспортных средств и механизмов

Для коммунальных служб города Баку приобретено более 100 современных коммунальных машин и механизмов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Исполнительной власти города Баку.

Проект по сбору, перевозке и сортировке твердых бытовых отходов разработан Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Баку совместно с британской компанией Mott MacDonald и успешно реализуется уже пятый год.

Изначально пилотный проект охватил территорию Наримановского района столицы, а затем был продолжен еще в 7 столичных районах - Низаминском, Насиминском, Сабаильском, Сураханском, Хатаинском, Ясамальском и Пираллахинском.

В Ясамальском районе в первые месяцы реализации проекта (3 года назад) количество сортируемых в сутки отходов составляло 6-8 тонн, а сейчас этот показатель составляет примерно 22 тонны.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda kommunal təsərrüfatı xidmətləri üçün 104 avtonəqliyyat vasitəsi və mexanizmlər alınıb

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