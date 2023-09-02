О нас

Для инвалидов и пожилых людей будут созданы мобильные центры обслуживания

Для инвалидов и пожилых людей будут созданы мобильные центры обслуживания Для оперативного оказания социальных услуг инвалидам и пожилым людям с ограниченной подвижностью будут созданы мобильные центры обслуживания.
Социальная защита
2 сентября 2023 г. 12:23
Для инвалидов и пожилых людей будут созданы мобильные центры обслуживания

Для оперативного оказания социальных услуг инвалидам и пожилым людям с ограниченной подвижностью будут созданы мобильные центры обслуживания.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью Министерства труда и социальной защиты населения.

В Плане мероприятий по реализации утвержденной президентом Государственной программы по развитию социальных услуг в Азербайджанской Республике на 2023-2026 годы предусмотрено принятие в 2024-2026 годах соответствующих мер, связанных с изучением передового международного опыта в этой области и его применением в нашей стране.

Посредством мобильных центров обслуживания в 4 городах и районах будут созданы возможности для оказания мобильных услуг не менее 200 инвалидам и 150 пожилым людям. Цель - обеспечение большей гибкости в получении ими необходимой помощи и социальных услуг.

Согласно документу, в 6 городах и районах будут реализованы проекты по привлечению пожилых людей к общественно полезной деятельности, целенаправленному использованию их знаний и навыков, эффективной организации досуга.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Əlilliyi olan və ahıl şəxslər üçün mobil xidmət mərkəzləri yaradılacaq

Другие новости из категории

В Барде приступил к деятельности Карабахский региональный центр DOST
ФотоВ Барде приступил к деятельности Карабахский региональный центр DOST
1 сентября 2023 г. 20:50
В Садаракском районе выявлены случаи незаконного назначения социальной помощи
В Садаракском районе выявлены случаи незаконного назначения социальной помощи
31 августа 2023 г. 10:26
В Нахчыване пройдет Форум карьеры
В Нахчыване пройдет Форум карьеры
30 августа 2023 г. 18:22
Началось назначение единовременного пособия работающим на освобожденных территориях специалистам
Началось назначение единовременного пособия работающим на освобожденных территориях специалистам
30 августа 2023 г. 11:46
Еще 13 семей вернулись в Лачын
Еще 13 семей вернулись в Лачын
29 августа 2023 г. 19:46
Названо число пенсионеров и получающих социальные пособия в Азербайджане
Названо число пенсионеров и получающих социальные пособия в Азербайджане
29 августа 2023 г. 15:06
Переселившимся в Забух 20 семьям вручены ключи от квартир
ФотоПереселившимся в Забух 20 семьям вручены ключи от квартир
26 августа 2023 г. 18:30
В Лачыне началась реализация программы самозанятости
В Лачыне началась реализация программы самозанятости
26 августа 2023 г. 14:47
Выплачены социальные пособия за август
Выплачены социальные пособия за август
25 августа 2023 г. 17:49
В Азербайджане в этом году усыновлены 90 детей
В Азербайджане в этом году усыновлены 90 детей
24 августа 2023 г. 10:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi