Для инвалидов и пожилых людей будут созданы мобильные центры обслуживания

Для оперативного оказания социальных услуг инвалидам и пожилым людям с ограниченной подвижностью будут созданы мобильные центры обслуживания.

Для оперативного оказания социальных услуг инвалидам и пожилым людям с ограниченной подвижностью будут созданы мобильные центры обслуживания.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью Министерства труда и социальной защиты населения.

В Плане мероприятий по реализации утвержденной президентом Государственной программы по развитию социальных услуг в Азербайджанской Республике на 2023-2026 годы предусмотрено принятие в 2024-2026 годах соответствующих мер, связанных с изучением передового международного опыта в этой области и его применением в нашей стране.

Посредством мобильных центров обслуживания в 4 городах и районах будут созданы возможности для оказания мобильных услуг не менее 200 инвалидам и 150 пожилым людям. Цель - обеспечение большей гибкости в получении ими необходимой помощи и социальных услуг.

Согласно документу, в 6 городах и районах будут реализованы проекты по привлечению пожилых людей к общественно полезной деятельности, целенаправленному использованию их знаний и навыков, эффективной организации досуга.