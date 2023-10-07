Для группы ветеранов Отечественной войны в Гейгеле создан малый бизнес

Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана обеспечило активами еще одну группу ветеранов 44-дневной Отечественной войны в Гейгеле в рамках "Проекта поддержки занятости".

Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана обеспечило активами еще одну группу ветеранов 44-дневной Отечественной войны в Гейгеле в рамках "Проекта поддержки занятости".

Как сообщили Report в министерстве, они были обеспечены необходимым оборудованием для создания малого бизнеса по выбранной сфере деятельности.

В рамках "Проекта поддержки занятости", осуществляемого в сотрудничестве со Всемирным банком и являющегося важной поддержкой для расширения программы самозанятости, на прошлой неделе около 400 человек обеспечены активами и создали небольшие хозяйства.

Для них также организуются консультации по управлению и развитию бизнеса.