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Для группы ветеранов Отечественной войны в Гейгеле создан малый бизнес

Для группы ветеранов Отечественной войны в Гейгеле создан малый бизнес Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана обеспечило активами еще одну группу ветеранов 44-дневной Отечественной войны в Гейгеле в рамках "Проекта поддержки занятости".
Социальная защита
7 октября 2023 г. 14:23
Для группы ветеранов Отечественной войны в Гейгеле создан малый бизнес

Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана обеспечило активами еще одну группу ветеранов 44-дневной Отечественной войны в Гейгеле в рамках "Проекта поддержки занятости".

Как сообщили Report в министерстве, они были обеспечены необходимым оборудованием для создания малого бизнеса по выбранной сфере деятельности.

В рамках "Проекта поддержки занятости", осуществляемого в сотрудничестве со Всемирным банком и являющегося важной поддержкой для расширения программы самозанятости, на прошлой неделе около 400 человек обеспечены активами и создали небольшие хозяйства.

Для них также организуются консультации по управлению и развитию бизнеса.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGöygöldə bir qrup Vətən müharibəsi veteranı üçün kiçik bizneslər yaradılıb

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