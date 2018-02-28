Директор: В строительных компаниях выявлены около 570 сотрудников, работавших без трудовых договоров

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ "Если в 2017 году в одной строительной компании, в среднем, 30 сотрудников работали на основе трудового соглашения, ныне это число достигло 48".

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал директор Центра мониторинга трудовых отношений Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Фариз Джафаров.

По его словам, ныне строительные компания активно заключают трудовые соглашения: "С 19 сентября по сей день в строительных компаниях были проведены 43 мониторинга. Наша цель состоит в определении численности сотрудников строительных компаний, мы проводим мониторинги лишь в тех компаниях, по поводу которых у нас есть определенные подозрения. Мониторинги охватили 1600 сотрудников, из которых, как оказалось, около 570 работали без трудового соглашения. Это число постепенно уменьшается".

Ф.Джафаров отметил, что Кодексом об Административных правонарушениях за привлечение к работе от 1 до 9 сотрудников без трудового соглашения предусмотрено наказание в виде штрафа, размер которого для юридических лиц составляет от 20 до 25 тысяч манатов, для физических лиц – до 3 тысяч манат, для должностных лиц – до 5 тысяч манат: "Незаконное привлечение к труду 10 и более человек регулируется Уголовным Кодексом. В отношении подобных лиц может быть избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 2 года, ограничение свободы или привлечение к исправительным работам, а также выплата штрафа в размере от 7 до 10 тысяч манат. При выявлении уголовного состава преступления, материалы направляются в Генпрокуратуру".