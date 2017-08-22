Директор: В пятизвездочных отелях Баку будут действовать торгово-выставочные центры "ABAD"

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Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ В пятизвездочных отелях Баку будут действовать торгово-выставочные центры "ABAD".

Об этом заявил Report директор юридического лица публичного права "Упрощенная поддержка семейного бизнеса" (ABAD) Руфат Эльчиев.

По его словам, на данный момент в стране действует 3 торгово-выставочных центра "ABAD": "Один из центров создан в Управлении Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", где довольно много туристов, а другой - в зоне "Duty Free" в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Он создан в аэропорту для возмещения потребности туристов, прибывающих в Азербайджан воздушным транспортом. С сегодняшнего дня торгово-выставочный центр "ABAD" начнет действовать и на железнодорожном вокзале".

Директор отметил, что центры имеют особый дизайн и здесь представлены изделия ручной работы из различных регионов Азербайджана, а также мед, варенья и другие продукты, вызывающие у туристов большой интерес: "Покупателями центров в основном являются туристы".