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Директор: В первую очередь электронные трудовые договора будут подписаны с сотрудниками МТСЗН

Директор: В первую очередь электронные трудовые договора будут подписаны с сотрудниками МТСЗН "В первую очередь в тестовом режиме будет осуществлено подписание электронных трудовых договоров с сотрудниками подструктур министерства труда и социальной защиты населения".
Социальная защита
29 декабря 2022 г. 12:01
Директор: В первую очередь электронные трудовые договора будут подписаны с сотрудниками МТСЗН

"В первую очередь в тестовом режиме будет осуществлено подписание электронных трудовых договоров с сотрудниками подструктур министерства труда и социальной защиты населения".

Как сообщает Report, об этом директор Центра цифровых инноваций DOST при министерстве Кянан Акперов рассказал журналистам.

Он отметил, что процесс стартует с будущего года: "В этих целях планируется использовать электронную подпись и SİMA. Затем заключение трудовых договоров по электронной системе будет внедрено по всей стране".

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Версия на азербайджанском языке Direktor: "İlk olaraq ƏƏSMN-in işçiləri ilə elektron əmək müqavilələri bağlanılacaq"

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