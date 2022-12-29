Директор: В первую очередь электронные трудовые договора будут подписаны с сотрудниками МТСЗН

"В первую очередь в тестовом режиме будет осуществлено подписание электронных трудовых договоров с сотрудниками подструктур министерства труда и социальной защиты населения".
Как сообщает Report, об этом директор Центра цифровых инноваций DOST при министерстве Кянан Акперов рассказал журналистам.
Он отметил, что процесс стартует с будущего года: "В этих целях планируется использовать электронную подпись и SİMA. Затем заключение трудовых договоров по электронной системе будет внедрено по всей стране".