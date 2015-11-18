Директор института: Среднегодовой прирост населения в Азербайджане в несколько раз превышает прирост в Грузии и Армении

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ "В настоящее время среднегодовой прирост населения в Азербайджане составляет 1,2%. А это намного больше, чем в Грузии и Армении".

Как сообщает Report, об этом заявил директор Института географии имени академика Г.Алиева Рамиз Мамедов в ходе выступления на расширенном заседании Президиума академии.

Он отметил, что в 1990 году естественный прирост на каждые 1000 человек составлял 19-20 человек, в середине 90-х годов это число составило 8-9 человек: "Однако после принятия главой государства Ильхамом Аливым Программы демографического развития в 2004 году естественный прирост населения на 1000 человек вырос с 9 до 12-13 человек".

Р.Мамедов также подчеркнул, что проделаны важные работы для повышения численности населения: "В первую очередь, следует обеспечить расселение населения по всей территории страны и в местностях, расположенных на высотах. Сейчас идет процесс постепенного снижения расселения на этих территориях. Несмотря на то, что этот процесс шел и раньше, сейчас эта проблемы усугубилась".