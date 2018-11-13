Директор Центра развития электронного правительства: Мы будем оказывать населению круглосуточные услуги 7 дней в неделю - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Интервью Report с директором "Центра развития электронного правительства" Фаризом Джафаровым.

- Какова цель создания при Госагентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям Центра развития электронного правительства?

- Центр исполняет политику в сфере электронного правительства в стране. Все услуги населению будут оказываться посредством портала e-gov.az. Центр будет оказывать населению круглосуточные услуги 7 дней в неделю.

- Что предусмотрено в центре, какие работы будут проделаны?

- Вместе с подвалом здание состоит из пяти этажей. Здесь соберутся авторы идей, инвесторы, будут представлены госорганизации, бизнес и наука. Концепцией предусмотрено разделение здания на четыре составляющие. Общее название здания Центр развития электронного правительства, на первом этаже будет располагаться Центр инкубации и акселерации "Innoland". То есть авторы смогут подать здесь свои идеи на рассмотрение жюри. Будут отобраны наиболее удачные идеи, авторы которых смогут использовать здание как офис для воплощения своей задумки, проработки своей идеи.

В подвале будет организовано первичное воплощение, то есть прототип идей авторов. Если идея приживется, будет обеспечен ее выход на глобальный уровень. То есть будет приобретен сертификат, направлено обращение на получение патента и т.д.

В здании также будет функционировать Центр IT-обучения. Здесь молодежь будут обучать программированию, информационным технологиям.

Четвертая секция в здании посвящена электронному правительству. Большая часть второго, а также третий и четвертый этажи будут отведены для сотрудников электронного правительства.

- В чем будут состоять трудовые функции сотрудников электронного правительства?

- В электронном правительстве будет осуществлена интеграция информационных систем всех госструктур, будут исполняться электронные проекты в области электронного правительства.

- Сотрудники Центра уже набраны?

- Лицо публичного права "Центр развития электронного правительства" с марта месяца действует в административном здании Госсагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям. В настоящее время у нас насчитывается более 200 сотрудников. Информацию о вакансиях мы будем размещать на сайте Центра (dijital.gov.az), который будет запущен в ближайшее время.

- Когда начнет действовать здание Центра?

- По сути, оно уже действует, просто пока мы перебираемся туда. Спустя несколько дней в здании будут проходить мероприятия.

- Что изменит начало деятельности Центра в жизни граждан?

- Будет электронизирована информация госструктур, которые до сих пор не сделали этого. Будет обеспечена полная интеграция госструктур, что позволит получить необходимую гражданам информацию лишь по FIN-номеру без предоставления каких-либо документов. У каждого гражданина в электронном правительстве будет свой "персональный кабинет", куда он сможет войти по электронной подписи, получив все необходимые данные. "Личный кабинет" станет электронной версией "Службы ASAN".