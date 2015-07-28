Директор BBF Аловсат Муслимов: Молодые азербайджанские предприниматели уже готовы выйти на мировой рынок

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ С учетом интереса общественности к деятельности недавно учрежденного центра развития бизнеса "Baku Business Factory" и к сектору, в котором работает организация, Report предлагает вниманию читателей интервью директора организации, профессора, доктора Аловсата Муслимова:

- Аловсат муаллим, общественность была проинформирована о деятельности открывшегося в начале мая и возглавляемого Вами центра развития бизнеса "Baku Business Factory" (BBF). Организация действует уже 3 месяца. В какой степени проявлялся интерес к BBF? Обращается ли к Вам молодежь, чтобы воспользоваться услугами центра?

- Сначала хотелось бы отметить, что для поддержки бизнес-инициатив молодежи в нашем центре были созданы две структуры. Пока действует лишь одна из них - Коворкинг-центр. Вторая структура - Стартап лаборатория - начнет действовать с сентября.

Что же касается интереса молодежи к центру, результаты превзошли ожидания. Со дня объявления о начале деятельности BBF в целом поступило 191 обращение и все они были рассмотрены. 116 обращений были направлены для Коворкинг-центра, остальные предназначались для Стартап-проекта. Стоит признаться, что мы не ожидали столь большого количества обращений. Если учитывать, что Стартап-проект стартует с сентября, можно предположить, что число обращений в сентябре возрастет.

- Как по-Вашему, с чем связана эта активность?

- Уже несколько лет наше государство проводит различную работу, направленную на поддержку бизнес-инициатив молодежи и повышение их интереса к данной сфере. Кроме того, некоторые частные структуры проводят различные конкурсы и осуществляют программы поддержки. Вся эта деятельность привела к повышению интереса молодежи к бизнесу. Следует особо отметить результаты осуществляемых государством программ и выделенных грантов.

- Что Вы можете сказать об отправленных проектах?

- Среди них можно встретить многообещающие идеи. Многие из них содержат новшества, некоторые требуют особого подхода, есть также проекты, открывающие для пользователей довольно простые пути решения. В целом, уже появилась молодежь, выдвигающая перспективные для будущего проекты. Некоторые проекты направлены на оказание услуг за пределами страны и в этой области уже проделана определенная работа. Мы также поддержим проекты, которые будут действовать за пределами страны. В настоящее время планируем то, как будем работать в данном направлении. Верим, что молодые предприниматели Азербайджана уже готовы выйти на мировой рынок.

Отрадно, что в большинстве этих проектов выслеживается правильный бизнес-подход, то есть наша молодежь пытается заняться не только применением новшеств, но и удовлетворить потребности рынка в надлежащей форме.

Мы уверены, что в будущем наша молодежь сыграет незаменимую роль в разветвлении бизнес-сфер в стране и укреплении экономики.

- Хотелось бы услышать от Вас информацию о другом довольно часто обсуждаемом моменте. "Baku Business Factory" объявил, что все отобранные для Коворкинг-центра проекты не преследуют материальной выгоды, то есть все услуги бесплатные. Как регулируется данный процесс, как решается вопрос финансирования и в чем заключается цель?

- Правильно, когда Коворкинг-центр приступил к деятельности мы объявили, что все оказываемые нами услуги будут бесплатными и это так. Некоторые поступившие проекты рассматриваются и анализируются нашими сотрудниками. Если они приходят к заключению, что у проекта есть перспективы, мы встречаемся с руководителями данных проектов, а затем принимаем решение. Если проект пройдет отбор, то его участники смогут совершенно бесплатно воспользоваться всеми услугами.

Что же касается Стартап-проекта, в нем предусматривается обширная программа поддержки и поэтому здесь будет применен другой подход. При осуществлении данного проекта мы обнародуем весь процесс и объявим условия.

Процесс финансирования организации полностью осуществляется учредителем, бизнесменом Анаром Ализаде, который делает это безвозмездно за собственный счет. На своем личном портале (http://anaralizade.com/) Анар Ализаде открыто раскрыл цель учреждения BBF.

Основная цель BBF заключается в развитии делового мышления у обладающей бизнес-идеями молодежи и формирования новых бизнес-навыков в стране путем обеспечения материально-технической базы. Поддерживая в качестве частного сектора госпрограммы, диверсификацию экономики страны и развитие ненефтяного сектора, мы пытаемся внести свой вклад в еще большее укрепление экономики страны.