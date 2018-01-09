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    Депутаты Милли Меджлиса посетили 102-летнюю женщину чеченского происхождения

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Депутат Айдын Мирзазаде посетил найденную в Геранбойском районе 102-летнюю женщину чеченского происхождения из Республики Дагестан РФ.

    Как сообщает Report, об этом депутат написал в своем профиле в Facebook.

    "Сегодня депутаты от ПЕА Флора ханум Гасымова, Хикмет Мамедов, я и активистка Женсовета ПЕА, директор школы №52 Ясамальского района Эльмира ханум Алескерова побывали в социальном приюте, где находится эта женщина и поинтересовались ее положением", - написал он. 

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