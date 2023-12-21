Депутат: В год в стране регистрируется около 600 суицидов

В Азербайджане в год регистрируется около 600 случаев самоубийств, большинство из которых – женщины и дети школьного возраста.

В Азербайджане в год регистрируется около 600 случаев самоубийств, большинство из которых совершают женщины и дети школьного возраста.

Как сообщает Report, об этом сказала депутат Милли Меджлиса Тамам Джафарова в ходе своего выступления на сегодняшнем заседании парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей.

Она отметила, что большинство школьников, совершивших самоубийство, выросли в семьях с домашним насилием: "Приведу пример: отец и мать ругались, а ребенка отвели в другую комнату, чтобы он не видел происходящего. Оставшаяся за закрытой дверью 13-летняя девочка не выдержала и выбросилась из окна".