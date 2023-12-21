О нас

Депутат: В год в стране регистрируется около 600 суицидов

Депутат: В год в стране регистрируется около 600 суицидов В Азербайджане в год регистрируется около 600 случаев самоубийств, большинство из которых – женщины и дети школьного возраста.
Социальная защита
21 декабря 2023 г. 17:19
Депутат: В год в стране регистрируется около 600 суицидов

В Азербайджане в год регистрируется около 600 случаев самоубийств, большинство из которых совершают женщины и дети школьного возраста.

Как сообщает Report, об этом сказала депутат Милли Меджлиса Тамам Джафарова в ходе своего выступления на сегодняшнем заседании парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей.

Она отметила, что большинство школьников, совершивших самоубийство, выросли в семьях с домашним насилием: "Приведу пример: отец и мать ругались, а ребенка отвели в другую комнату, чтобы он не видел происходящего. Оставшаяся за закрытой дверью 13-летняя девочка не выдержала и выбросилась из окна".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Deputat: "İl ərzində 600-ə yaxın intihar hadisəsi qeydə alınır"

Самое важное

Президент Азербайджана выступил на стадионе Ханкенди
Президент Азербайджана выступил на стадионе Ханкенди
21 декабря 2023 г. 16:05
Президент: Тем, кто 4 года назад заявил на этом стадионе Карабах - это Армения, и точка, мы доказали, что Карабах - это Азербайджан
Президент: Тем, кто 4 года назад заявил на этом стадионе "Карабах - это Армения, и точка", мы доказали, что Карабах - это Азербайджан
21 декабря 2023 г. 14:50
Ильхам Алиев: Проведение футбольного матча Карабах - MOİK в Ханкенди имеет огромный смысл
Ильхам Алиев: Проведение футбольного матча "Карабах" - MOİK в Ханкенди имеет огромный смысл
21 декабря 2023 г. 14:14
Президент ознакомился с ходом строительных работ в мечети села Дашалты Шушинского района
ФотоПрезидент ознакомился с ходом строительных работ в мечети села Дашалты Шушинского района
21 декабря 2023 г. 13:23
Президент Ильхам Алиев ознакомился с ходом строительных и восстановительных работ на ряде объектов в Шуше
ФотоПрезидент Ильхам Алиев ознакомился с ходом строительных и восстановительных работ на ряде объектов в Шуше
21 декабря 2023 г. 10:34
Президент и первая леди осмотрели мемориальный комплекс Святыня Чинар в селе Ших Дурсун Ходжавендского района
ФотоПрезидент и первая леди осмотрели мемориальный комплекс "Святыня Чинар" в селе Ших Дурсун Ходжавендского района
20 декабря 2023 г. 18:12
Президент и первая леди осмотрели территорию села Шушакенд Ходжалинского района
ФотоПрезидент и первая леди осмотрели территорию села Шушакенд Ходжалинского района
20 декабря 2023 г. 18:10
Президент и первая леди совершили поездку в Ходжавендский и Ходжалинский районы
Президент и первая леди совершили поездку в Ходжавендский и Ходжалинский районы
20 декабря 2023 г. 15:58
Названо число избирателей, которые проголосуют на освобожденных территориях
Названо число избирателей, которые проголосуют на освобожденных территориях
20 декабря 2023 г. 13:49
Президент Ильхам Алиев наградил спортсменов и спортивных специалистов
Президент Ильхам Алиев наградил спортсменов и спортивных специалистов
20 декабря 2023 г. 13:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi