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Депутат: В Баку число домов без документов превышает 500 тыс.

Депутат: В Баку число домов без документов превышает 500 тыс. В Баку более 500 тыс. домов не имеют документов
Социальная защита
12 июня 2025 г. 13:01
Депутат: В Баку число домов без документов превышает 500 тыс.

В Баку число домов без документов превышает 500 тыс.

Как сообщает Report, об этом заявил член парламентского Комитета по региональным вопросам Арзухан Ализаде на сегодняшнем заседании комитета.

Он отметил, что в регионах этот показатель еще выше: "Застраховать дома без документов невозможно. Например, из-за сильных дождей в осенне-зимний период многие дома в поселке Сабунчи были затоплены. Жилые массивы серьезно пострадали. Мы встретились с более чем 30 пострадавшими в этом районе, но не смогли оказать им никакой помощи, так как затопленные дома не имели необходимых документов".

Депутат отметил, что ситуация осложнилась из-за затопления домов водой, загрязненной нефтью: "Подавляющее большинство этих домов построено на каналах, по которым текут грунтовые воды из нефтяных скважин поселка Балаханы. Необходимо очистить эти каналы, а также решить проблему домов без документов".

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Версия на азербайджанском языке Deputat: Bakıda sənədsiz evlərin sayı 500 mindən çoxdur

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